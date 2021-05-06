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Канада — Россия, юниорский ЧМ-2021: смотреть онлайн трансляцию финала

23:00
Хоккеисты юниорской сборной России. Фото ФХР
Хоккеисты юниорской сборной России. Фото ФХР
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Ранним утром 7 мая сборная России сыграет финальный матч юниорского чемпионата мира-2021 по хоккею против команды Канады. Встреча пройдет в городе Фриско (США), начало игры — в 04.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Канада — Россия можно в паблике ФХР во ВКонтакте по этой ссылке.

В 1/4 финала Россия победила команду Белоруссии (5:2), а в полуфинале была сильнее финнов (6:5). Канадцы в четвертьфинале обыграли чехов (10:3), а в 1/2 финала разгромили Швецию (8:1).

Следить за матчем Канада — Россия можно будет и на сайте «СЭ».

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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США