Канада — Россия, юниорский ЧМ-2021: смотреть онлайн трансляцию финала
23:00
Ранним утром 7 мая сборная России сыграет финальный матч юниорского чемпионата мира-2021 по хоккею против команды Канады. Встреча пройдет в городе Фриско (США), начало игры — в 04.00 по московскому времени.
Смотреть трансляцию матча Канада — Россия можно в паблике ФХР во ВКонтакте по этой ссылке.
В 1/4 финала Россия победила команду Белоруссии (5:2), а в полуфинале была сильнее финнов (6:5). Канадцы в четвертьфинале обыграли чехов (10:3), а в 1/2 финала разгромили Швецию (8:1).
Следить за матчем Канада — Россия можно будет и на сайте «СЭ».
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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США
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