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Макаров: «Знали, что не отдадим матч с Финляндией»

22:35

Защитник ЦСКА и юношеской сборной России Николай Макаров рассказал, что думает о победе над командой Финляндии в полуфинале ЮЧМ.

«Финляндия — очень хороший соперник. На групповом этапе нам не хватило сил их дожать, сейчас же сделали выводы, подготовились и были сильнее в этом матче. Несмотря на то, что за четыре минуты до конца третьего периода финны сняли вратаря и все это время игра шла в нашей зоне, мы знали, что не отдадим этот матч», — цитирует официальный сайт ЦСКА.

В пятницу, 7 мая, Россия сыграет с Канадой в финале чемпионата России. Начало — в 4.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/nikolay_makarov_znali_chto_ne_otdadim_match_s_finlyandiey/

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