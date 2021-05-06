Макаров: «Знали, что не отдадим матч с Финляндией»
22:35
Защитник ЦСКА и юношеской сборной России Николай Макаров рассказал, что думает о победе над командой Финляндии в полуфинале ЮЧМ.
«Финляндия — очень хороший соперник. На групповом этапе нам не хватило сил их дожать, сейчас же сделали выводы, подготовились и были сильнее в этом матче. Несмотря на то, что за четыре минуты до конца третьего периода финны сняли вратаря и все это время игра шла в нашей зоне, мы знали, что не отдадим этот матч», — цитирует официальный сайт ЦСКА.
В пятницу, 7 мая, Россия сыграет с Канадой в финале чемпионата России. Начало — в 4.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/nikolay_makarov_znali_chto_ne_otdadim_match_s_finlyandiey/
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