Хоккеист юниорской сборной России Мирошниченко высказался о матче финала ЧМ с Канадой

Нападающий юниорской сборной России Иван Мирошниченко подвел итоги полуфинального матча чемпионата мира-2021 по хоккею со сборной Финляндии (6:5).

«Сегодня ключевым стало то, что финны больше удалялись – мы просто больше реализовали. У нас парни сыграли дисциплинировано и это помогло выиграть. Я уже говорил после первым матчем в группе с финнами нас подвела усталость. Тренеры просто попросили нас меньше удаляться.

Никита Чибриков – молодец, забил нужные голы. У парней поднялся дух. Он вовсю проявлял себя как лидер, как капитан. Он сыграл очень важную роль сегодня.

Перед финалом Канадой не нужно раскрывать секретов. Нужно настраиваться как на любого соперника. С поддержкой болельщиков все получится»?, – сказал Мирошниченко.

Ранее, 6 мая, сборная Канады обыграла в полуфинальном матче команду Швеции со счетом 8:1. Финальная встреча канадцев с россиянами пройдет 7 мая.

(Иван Богун)