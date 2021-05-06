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Центр первой тройки Свечков проиграл 21 вбрасывание из 25 в полуфинале ЮЧМ с Финляндией

07:11
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Центрфорвард первого звена юниорской сборной России Федор Свечков выиграл всего 4 вбрасывания из 25 в полуфинале ЮЧМ против Финляндии (6:5). Всего наша команда выиграла 31 из 72 вбрасываний.

Отметим, что Свечков в этом матче отдал две голевые передачи.

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