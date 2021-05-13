Сборная России впервые за сезон проиграла в Евротуре. Есть ли причины беспокоиться?

10-матчевая победная серия прервалась.

Еврохоккейтур. Чешские игры

Россия — Финляндия — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Голы: Ринделл — 2 (бол., Лунделл), 4:51 — 0:1. Шалунов — 1, 44:14 — 1:1. Карьялайнен — 2, 50:13 — 1:2. Турунен — 3, 50:45 — 1:3. Карьялайнен — 3 (п.в., Суоми), 59:34 — 1:4.

Вратари: Бочаров (55:22 — 59:34) — Олкинуора.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 23 (7+5+11) — 23 (8+9+6).

Судьи: Пешина, Пражак.

13 мая. Прага. o2 Arena.

Вчера ФХР наконец-то объявила список хоккеистов из НХЛ, которые сыграют за сборную России на чемпионате мира в Латвии. Кого-то может удивить нахождение в нем Никиты Нестерова и Михаила Григоренко, откровенно смазавших эту регулярку и не сумевших стать важными винтиками в своих командах, или Александра Барабанова, который сыграл чуть больше 20 матчей за сезон. Но факт остается фактом — 7 из 28 мест в финальной заявке на ЧМ уже точно заняты. А значит, конкуренция за попадание на майский турнир среди кахаэловских кандидатов в оставшихся двух матчах Евротура в момент обострилась. Особенно в линии обороны.

Ждать кого-то из энхаэловцев в составе на матч с Финляндией, понятное дело, не стоило. Даже прилетевший в Прагу Михаил Григоренко ожидаемо отправился смотреть хоккей с трибун.

Открыть счет финнам на шестой минуте помогло удаление Дмитрия Юдина, который неосторожно сунул клюшку в коньки нападающему сопернику в углу своей зоны. И для того, чтобы наказать защитника «Ак Барса» за необязательный фол, команде Юкке Ялонена понадобилось не больше минуты — Аксель Ринделль достаточно буднично спустился на ползоны и с кистей классно расстрелял под блин Ивана Бочарова, сменившего сегодня в воротах Александра Самонова.

?? Axel Rindell (TOR) opens the scoring vs. Russia. Anton Lundell (FLA) credited with the primary assist.#LeafsForever | ? #CarlsonHockeyGames pic.twitter.com/tX7mdmkwQU — Dylan Griffing (@GriffingDylan) May 13, 2021

А вот сборная России в первом периоде сыграла так беззубо и уныло, что наскребла лишь на один реальный голевой момент у ворот соперника. Незадолго до сирены на перерыв Воронков воспользовался ошибкой защитников сборной Финляндии и улетел «один в ноль», но, здорово качнув Юхо Олкинуору, не сумел поднять шайбу над щитком голкипера финнов.

Не особо изменилась диспозиция и во второй двадцатиминутке. Финны продолжали действовать чуть быстрее и смотрелись более целостно. Россияне же сегодня напоминали себя образа двух матчей Еврочелленджа со Швейцарией и даже несмотря на несколько затяжных смен с хорошим контролем в чужой зоне не сумели поставить перед вратарем «Магнитки» неразрешимых задач.

Сравнять счет команде Валерия Брагина удалось лишь на 45-й минуте усилиями лучшего снайпера прошедшего Кубка Гагарина Максима Шалунова. Нападающий ЦСКА, получив шайбу на своей синей линии, пролетел среднюю зону, оторвался от защитников финнов и сделал то, что не сумел исполнить в первом периоде Воронков.

Уже через несколько минут после заброшенной шайбы досрочный победитель Евротура мог выходить вперед, получив первое большинство. Однако в итоге свою попытку россияне методично слили и сразу же получили в ответ мощную двоечку от парней Юкки Ялонена, пропустив дважды с промежутком в 32 секунды.

Сначала нашу команду наказал за расточительность Йере Карьялайнен, вылетевший из штрафного бокса и сунувший шайбу между щитков голкиперу. А уже в следующей смене Теему Турунен просто издевательски разобрался с Бочаровым, вновь отправив шайбу ему в домик после неожиданного, но очень эффектного разворота.

Вновь отыграть дефицит за оставшиеся 10 минут, разумеется, было реально. Только не с сегодняшними проблемами сборной России в атаке. Не помогли предотвратить первое поражение россиян в рамках этого Евротура ни замена Бочарова на шестого полевого за пару минут до финальной сирены, ни рисунки на планшетке от Константина Шафранова, рулившего командой в концовке. И пока что пугает даже не то, что «Красная машина» оказалась разобрана за полминуты, а то, что острее всех у нее смотрелось четвертое звено Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, которое успевало не только убивать большинство соперника, но и периодически нагружать Олкинуору. Впрочем, время для работы над ошибками у штаба Брагина еще есть.