Россия провалила репетицию перед ЧМ: неуверенные вратари и обреченная атака. Но время для критики придет уже в Латвии

В последнем матче Евротура россияне проиграли Чехии 0:4.

Еврохоккейтур. Чешские игры

Чехия — Россия — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Задина — 3, 10:02 — 1:0. Секач — 1 (буллит), 20:38 — 2:0. Флек — 2 (Смейкал), 31:32 — 3:0. Т.Зогорна — 1 (Шулак, Хытил), 40:54 — 4:0.

Вратари: Грубец — Федотов (Самонов, 31:32).

Штраф: 20 — 22.

Броски: 21 (7+6+8) — 34 (5+19+10).

Судьи: Градил, Кика.

15 мая. Прага. o2 Arena.

Сборная России провалила генеральную репетицию перед чемпионатом мира. Больше всего в поражении от Чехии насторожили даже не цифры на табло, а неуверенная игра вратарей и обреченность в атаке. Забить Шимону Грубецу россияне так и не смогли. Наивно было рассчитывать, что только-только прилетевший из Коламбуса Михаил Григоренко сразу начнет рвать и метать, — намного важнее, что сегодня он получил игровую практику. Тем более ему пришлось привыкать к новой-старой роли на льду. Штаб россиян определил нападающего во второе звено к Антону Слепышеву и его тезке Бурдасову на место центрального, хотя в «Блю Джекетс» форварда использовали на фланге.

Ожидаемо в воротах против чехов появился Иван Федотов. Этот матч для новичка ЦСКА стал первым на Евротуре — до этого он только привлекался в состав и проникался атмосферой сборной. Из-за того, что на чемпионате мира не помогут вратари из НХЛ, сейчас тренерскому штабу важно проверить всех голкиперов.

Самонов неубедительно сыграл со шведами, Бочаров не выручил с финнами — что только добавило неопределенности с первым номером в Латвии. Не впечатлил с чехами и Федотов, который пропустил легкий гол уже на 11-й минуте. Филип Задина вошел в зону и бросил с кистей — Иван на полсекунды позже среагировал ловушкой. Что самое любопытное, тренеры россиян хотели взять запрос на положение «вне игры», ведь даже по телевизионной картинке отчетливо видно, что партнер Задины залез в офсайд. Однако судьи в поле заявили, что это невозможно — «О2 Арена», где проходил матч, не оборудована камерами системы «видеогол». Такое вот чешское гостеприимство.

Filip Zadina scores again for Czech Republic, this time against Russia #LGRW pic.twitter.com/BTvudPXMEm — IcehockeyGifs (@IcehockeyG) May 15, 2021

Впрочем, первый период чехи выиграли абсолютно по делу. Команда Филипа Пешана превзошла россиян в движении, эффективнее генерировала моменты в чужой зоне и больше владела шайбой. Федотова в деле мы наблюдали гораздо чаще Грубеца. У россиян ничего не получалось ни в позиционном нападении, ни в атаках с ходу. Единственный момент, который можно занести в актив, — выход «один в ноль» Антона Бурдасова. Нападающий СКА пытался перехитрить вратаря броском над ловушкой, но не попал в створ.

То, что не получилось исполнить у нападающего СКА, удалось Иржи Секачу в начале второго периода. Настырный чешский форвард прорвался к воротам россиян, элегантно обыграл защитника, но в самый последний момент ему помешали завершить атаку ценой буллита. Штрафной бросок Секач реализовал хладнокровно, будто бы с чашечкой кофе в руках.

Российская сборная проснулась после второй шайбы. У ворот Грубеца начали возникать моменты, проходили длительные позиционные розыгрыши. Команда Валерия Брагина хорошо двигала шайбу по периметру — не хватало только должного обострения. Почему-то никто особо не стремился брать игру на себя и рисковать. Чехи же грамотно оборонялись и ждали своих шансов. Как только у хозяев появлялись моменты для контратак, они ими пользовались. Одна из таких и завершилась третьим голом чехов от Якуба Флека, после которого Федотова в воротах заменил Александр Самонов. Больших претензий по третьей шайбе к Ивану нет, но чтобы попытаться спасти игру, тренерам россиян нужно было взбодрить команду.

Czech Republic — Russia 3:0



? Jakub Flek

? Jiri Smejkal#CzechHockeyGames pic.twitter.com/4ux9jKrZtj — Marek Novotny (@MarekNovotny96) May 15, 2021

Стоп-кадр с лежащим на льду Евгением Тимкиным, которого в конце второго периода щелчком в область колена подбил чешский защитник, и подъехавшим к нему Яном Коваржем заставил поностальгировать болельщиков «Магнитки». Несколько сезонов назад нападающие выступали вместе в «Металлурге». Российский форвард покинул раздевалку в сопровождении врачей. Надеюсь, все обойдется легким испугом — трудяга Тимкин точно пригодился бы команде на чемпионате мира в сдерживающих звеньях.

Зеркально второму периоду началась и третья двадцатиминутка. Чехи организовали четвертую шайбу — Томаш Зогорна наказал Самонова за то, что голкипер отбил шайбу перед собой. Размочить счет россиянам не помогло даже большинство. В концовке Грубеца все-таки удалось пробить, но секундами ранее судьи усмотрели атаку вратаря со стороны Егора Яковлева и отменили взятие ворот. Настроение перед чемпионатом мира подпорчено, но критиковать сборную (как и переживать, и радоваться за нее) мы будем уже в Латвии. А поражение от чехов забудется уже в понедельник.