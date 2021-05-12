У сборной России появилась солидность. Но вратарская проблема по-прежнему беспокоит

Команда Брагина продолжает побеждать на Евротуре.

Еврохоккейтур. Чешские игры

Швеция — Россия — 4:6 (1:1, 1:3, 2:2)

Голы: Линдберг — 3 (Линдхольм, Лев), 8:11 — 1:0. Ожиганов — 1 (Швец-Роговой, Каменев), 13:54 — 1:1. Бурдасов — 2, 21:29 — 1:2. Галимов — 1 (бол., Окулов, Слепышев), 22:57 — 1:3. Фреден — 2 (Берггрен, Лев), 31:31 — 2:3. Бурдасов — 3 (Ожиганов, Подколзин), 37:15 — 2:4. Каменев — 1, 46:25 — 2:5. Холландер — 2 (Расмуссен, Кемпе), 47:29 — 3:5. Пудас — 1 (Пилут, Фриберг), 48:01 — 4:5. Каменев — 2 (п.в.), 59:41 — 4:6.

Вратари: Рейдеборн (56:48 — 58:05, 58:16 — 59:41) — Самонов.

Штраф: 14 — 10.

Судьи: Пешина, Шиндел.

12 мая. Прага. o2 Arena.

Последний этап Евротура имеет всегда большее значение, чем любой из предыдущих турниров, по понятной причине. Можно потрогать руками реальный прообраз сборной, которая сыграет на чемпионате мира. С учетом того, что в этом году из НХЛ доедет лишь минимальное усиление — как количественно, так и качественно, — матчи в Праге несут в себе массу подтекстов, касающихся отдельных персон.

Прежде всего речь идет о защитниках. По ходу матча пришло известие, что к команде присоединится Иван Проворов из «Филадельфии». Потенциально количество игроков обороны из НХЛ может вырасти до пяти человек, учитывая потенциальный приезд Никиты Нестерова («Калгари»). За оставшиеся вакансии будет жесткая рубка. Статус капитана должен помочь Яковлеву, но в игре против шведов он допустил пару ошибок, одна из которых стоила пропущенной шайбы.

И все-таки до конца чемпионата главным будет оставаться вратарский вопрос. Помощи из-за океана ждать не приходится. Придется рассчитывать только на свои силы. Александр Самонов получил режим наибольшего благоприятствования по ходу сезона национальной команды, и, если судить по количеству игр в стартовом составе, должен быть первым номером и в Риге. По крайней мере, хотя бы начать турнир в таком качестве. Последние матчи с его участием это предположение ставят под сомнение.

Самонову пришлось первым вынимать шайбу из сетки после того, как центрфорвард московского «Динамо» Линдберг классно сыграл на подправлении. Однако серьезной работы на разрыв у него долгое время не было. Сборная России, даже оставшись без шайбы, действовала аккуратно, за исключением пары ненужных удалений. С дисциплиной у скандинавов возникли проблемы, а чувство ответственности за результат на данном этапе подготовки к чемпионату мира у них располагалось в районе нулевой отметки.

Попади защитник Пудас не в перекладину, а чуть ниже, течение матча могло принять непредсказуемый характер. Россиянам повезло в данном эпизоде, а дальше они своими руками отобрали у противника инициативу. Прекрасное взаимодействие Швеца-Рогового и Ожиганова привело к шикарному голу в формате «четыре на четыре».

После того безобразия, которое наблюдалось в играх против сборной Швейцарии, в действиях команды Валерия Брагина появилась основательность и местами даже солидность. Это уже не разрозненный набор хоккеистов, а команда с определенной целью. Делать далеко идущие выводы из того, что происходило на льду пражской арены, тем не менее большая глупость. Шведы играли так вальяжно, словно дело шло о «покатушках» где-нибудь на замерзшем пруду. На чемпионате мира эта радостная глазу российского болельщика картина вряд ли повторится. Так же как и ошибка защиты «Тре Крунур» на чужой синей линии, позволившая Бурдасову убежать «1 в 0» и шикарным броском пробить Рейдеборна.

? Пришло время вернуться к труду праведному — и лучше всех это получилось у Антона Бурдасова. Какой вывод можем сделать из видео? Не теряй шайбу, если ты швед, а рядом Бурдасов. 2:1! #снамироссия #RUSSWE pic.twitter.com/vCp44ZdXzE — Хоккей России (@russiahockey) May 12, 2021

Чешские игры — проверка не только для хоккеистов, но и для тренеров. В частности, недавно присоединившего к штабу Константина Шафранова. Он блестяще работал на клубном уровне, отвечая за большинство в «Амуре», «Автомобилисте» и «Авангарде». Цифры реализации лгать не могут. Но в хоккейном мире по отношению к специалисту встречаются полярные мнения. Например, его роль в успехах спецбригад преувеличена. Однако и сборная России в первом же матче с присутствием Шафранова на тренерской скамейке забила пару отличных шайб в большинстве. Если так пойдет и дальше, то скептикам останется лишь заткнуться.

Не успели господа Божко и Хаванов рассказать нам про работу Константина Шафранова, который недавно пополнил штаб сборной — и занимается большинством, как Эмиль Галимов как раз большинство и реализует #снамироссия #RUSSWE pic.twitter.com/D40P87Fy6Q — Хоккей России (@russiahockey) May 12, 2021

После того как Каменев убежал к чужим воротам и шикарно разобрался с Рейдеборном, игрой сборной России захотелось даже немного гордиться. Команда прогрессирует, но все благие мысли тут же были зарублены на корню. В легкой потере концентрации в ничего не значащем матче при счете 5:2 в свою пользу нет ничего страшного. И даже две быстро пропущенные ответные шайбы можно пережить. Непонятен только огромный кредит доверия Самонову. Он и за СКА в плей-офф был неубедителен, и в «товарняках» с белорусами себя не проявил, и сейчас получил полную авоську. Он психологически не выглядит готовым к роли основного вратаря на крупном турнире. И эта мысль не будет давать покоя как минимум до первой игры чемпионата.