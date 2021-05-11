Россия почти определилась с кандидатами на ЧМ

Чувство тревоги возрастает с каждым майским днем, приближающим старт чемпионата мира. Состав сборной России постепенно приобретает реальные очертания, и, положа руку на сердце, впечатления одного из фаворитов турнира он не производит. Тот самый случай, когда любая медаль может считаться успехом. Но от бронзы уже подташнивает. Хочется большего.

Оценивать таким же образом, как и шансы нашей команды, можно и других участников. Рижский «пузырь» уже отпугнул массу классных игроков, освободившихся в НХЛ после непопадания своих команд в плей-офф. Стартовые позиции вроде не самые худшие. Однако если вспомнить успешные для россиян чемпионаты мира (2008, 2009, 2012, 2014), то каждый раз находились яркие фигуры, способные доминировать и тащить за собой остальных: Семин, Ковальчук, Малкин. Даже в Минске-2014, где лучшими бомбардирами команды стали Тихонов, Плотников и Зарипов, рядом с ними были Овечкин и Бобровский. По ходу того турнира подъехал Малкин, а Кузнецов заканчивал чемпионат в роли тринадцатого форварда. Говорить о такой же глубине состава перед Ригой-2021 язык не поворачивается.

Руководство сборной России сейчас постаралось максимально затариться игроками из НХЛ. В списке кандидатов, помимо упоминавшихся раньше фамилий, появились защитники Задоров и Нестеров, а также Зуб и Гавриков. Вчера вечером стало известно, что вратарь Худобин и нападающий Гурьянов не смогут приехать из-за травм. Под большим вопросом приезд Зайцева, Дадонова и Бучневича — здоровье, семейные и контрактные вопросы имеют значение. Даже если бы все добрались до Риги, то состав команды не внушал бы трепета. Нормальный, рабочий, сбалансированный — это более точные оценки. В первом звене на безальтернативной основе оказывается Шалунов. Армеец блестяще провел Кубок Гагарина, но в идеальном мире в сборной должен был бы бороться за второе-третье звенья.

Переиграть и задавить соперника силой острых крайних нападающих — проверенный временем рецепт для российской команды на всех уровнях, начиная с юниорского и заканчивая взрослым. Сейчас такая роскошь в арсенале Валерия Брагина отсутствует. Швейцарцы, игравшие без финалистов своего чемпионата и усиления из НХЛ, вчистую превзошли нашу команду в двух контрольных матчах. Приедет Барабанов, поправится приболевший Толчинский. Но только из-за них сборная России не станет атакующей машиной. Например, к той же Швейцарии из-за океана добавятся Хишир, Майер и Курашев.

Что же делать? Кричать «Шеф, все пропало!» рановато. Для того чтобы замахнуться на титул в нынешних условиях, не надо сооружать Большой адронный коллайдер. Действующие чемпионы мира финны два года за счет банальных «добродетелей» сбросили на пути к золотым медалям мощные по составу сборные Швеции, России и Канады, усиленные топ-игроками из НХЛ. Работа, характер, самоотдача, желание биться друг за друга и отлаженная система могут обеспечить чемпионство даже в более сложном по структуре турнире. Спросите у Боба Хартли и его «Авангарда».

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев после неудачи двухлетней давности смело заявил, что наша команда никогда не должна играть как финны — стоять на своей синей линии и выбрасывать шайбу в среднюю зону в расчете на ошибки соперника. В глубине души я с ним согласен. Однако сейчас «не до жиру». Важна любая победа, поэтому если сборная России добудет титул в «финском» стиле, то печалиться никто не будет. Кажется, у этого состава много вариантов выиграть не существует.