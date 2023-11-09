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Сегодня, 16:56

Шведским хоккеистам запретили носить форму с символикой страны из-за теракта в Брюсселе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Начальник службы безопасности Федерации хоккея Швеции Аббе Терслефф сообщил, что представители сборной не будут носить официальную форму в поездках в другие страны.

«Мы не должны носить официальную одежду национальной сборной в зарубежных поездках, и это относится ко всем нашим командам. Однако мы можем использовать ее в автобусе и отелях», — приводит слова Терслеффа ТАСС со ссылкой на VG.

Ранее стало известно, что шведских лыжников также попросили не надевать форму национальной команды в связи с терактом в Брюсселе.

16 октября недалеко от стадиона имени короля Бодуэна в Брюсселе, где проходил матч отборочного турнира Евро-2024 Бельгия — Швеция, были застрелены двое болельщиков в футболках шведской сборной.

Игра была прервана после первого тайма по соображениям безопасности. Около 35 тысяч человек, пришедших на матч между сборными Швеции и Бельгии, четыре часа ждали эвакуации на стадионе после инцидента.

Источник: ТАСС
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