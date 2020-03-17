Заключительный этап Евротура перенесен на август

В связи с угрозой распространения вируса COVID-19, закрытием границ безвизовой Шенгенской зоны, федерации хоккея европейских стран провели ряд консультаций, по итогам которых пришли к заключению о необходимости переноса заключительного этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр — на первый международный брейк (август 2020 года) и о невозможности проведения оставшихся матчей Еврочелленджа в ряде стран, сообщает официальный сайт РФС.

«16 марта Министерство спорта РФ ввело запрет на проведение международных спортивных мероприятий на территории России. Также правительством РФ принято решение с 18 марта по 1 мая 2020 года временно ограничить въезд иностранных граждан на территорию РФ.

В связи с изложенным выше и учитывая, что безопасность и здоровье людей является наивысшей ценностью, Федерация хоккея России вынуждена сообщить об отмене матчей Еврочелленджа в Мытищах и Сочи (9, 11, 23 и 25 апреля) и вынесенного матча Чешских хоккейных игр Россия — Швеция в Ярославле (30 апреля)», — говорится в сообщении.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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