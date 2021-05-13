Россия — Финляндия: видеообзор матча Евротура
20:28
Сборная России проиграла Финляндии во втором матче «Чешских игр» со счетом 1:4.
В составе финнов дублем отличился Йере Карьялайнен, по одному голу забили Аксель Ринделл и Теему Турунен. У россиян единственную шайбу забросил Максим Шалунов.
Финляндия прервала серию сборной России из 10 побед подряд на Евротуре.
Следующий матч на турнире Россия проведет в субботу, 15 мая против Чехии. Начало встречи — в 16.00 (мск).
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав
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