Сборная России проиграла Финляндии во втором матче «Чешских игр» со счетом 1:4.

В составе финнов дублем отличился Йере Карьялайнен, по одному голу забили Аксель Ринделл и Теему Турунен. У россиян единственную шайбу забросил Максим Шалунов.

Финляндия прервала серию сборной России из 10 побед подряд на Евротуре.

Следующий матч на турнире Россия проведет в субботу, 15 мая против Чехии. Начало встречи — в 16.00 (мск).