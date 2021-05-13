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Россия — Финляндия: видеообзор матча Евротура

20:28
13 мая. Прага. Россия — Финляндия. Фото Reuters
13 мая. Прага. Россия — Финляндия. Фото Reuters
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Сборная России проиграла Финляндии во втором матче «Чешских игр» со счетом 1:4.

В составе финнов дублем отличился Йере Карьялайнен, по одному голу забили Аксель Ринделл и Теему Турунен. У россиян единственную шайбу забросил Максим Шалунов.

Финляндия прервала серию сборной России из 10 побед подряд на Евротуре.

Следующий матч на турнире Россия проведет в субботу, 15 мая против Чехии. Начало встречи — в 16.00 (мск).

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