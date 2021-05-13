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Чехия в овертайме переиграла Швецию в матче Евротура

23:22
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«Чехия одержала победу над командой Швеции в матче домашнего этапа Евротура. Чехи одолели соперника в овертайме со счетом 3:2. Победную шайбу забросил форвард Матей Странски.

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Чешские игры

Чехия — Швеция — 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Фриберг — 4 (Линдхольм), 25:38 — 0:1. Задина — 1 (Шпачек), 43:14 — 1:1. Линдхольм — 1 (Фриберг, Фреден), 54:12 — 1:2. Задина — 2 (бол., Гронек), 56:15 — 2:2. М. Странски — 2 (Шпачек), 62:27 — 3:2.

Вратари: Грубец — Рейдеборн.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 27 (8+7+10+2) — 21 (9+5+6+1).

Судьи: Градил, Кика.

13 мая. Прага. o2 Arena.

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