Чехия в овертайме переиграла Швецию в матче Евротура
23:22
«Чехия одержала победу над командой Швеции в матче домашнего этапа Евротура. Чехи одолели соперника в овертайме со счетом 3:2. Победную шайбу забросил форвард Матей Странски.
Хоккей
Еврохоккейтур
Чешские игры
Чехия — Швеция — 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Фриберг — 4 (Линдхольм), 25:38 — 0:1. Задина — 1 (Шпачек), 43:14 — 1:1. Линдхольм — 1 (Фриберг, Фреден), 54:12 — 1:2. Задина — 2 (бол., Гронек), 56:15 — 2:2. М. Странски — 2 (Шпачек), 62:27 — 3:2.
Вратари: Грубец — Рейдеборн.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 27 (8+7+10+2) — 21 (9+5+6+1).
Судьи: Градил, Кика.
13 мая. Прага. o2 Arena.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю