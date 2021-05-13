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Дронов: «Приезд энхаэловцев повышает конкуренцию, но хочется доказать, что ты не хуже»

20:10
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Защитник сборной России Григорий Дронов подвел итоги матча со сборной Финляндии (1:4) на «Чешских играх» в рамках Евротура.

— Считаю, что в моменте с моим удалением я провел чистый силовой прием. Последний раз видел такой жест (неправильная атака) и трактовку от судьи еще в детской школе. Сегодня в третьем периоде не было сбоя. Может быть, просто чуть-чуть потеряли концентрацию. Это было просто нелепое стечение обстоятельств.

Конечно, приезд ребят из НХЛ повышает конкуренцию. Понимаем, что едут сильные ребята. Хочется доказать, что ты не хуже.

(Иван Богун)

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