Дронов: «Приезд энхаэловцев повышает конкуренцию, но хочется доказать, что ты не хуже»
20:10
Защитник сборной России Григорий Дронов подвел итоги матча со сборной Финляндии (1:4) на «Чешских играх» в рамках Евротура.
— Считаю, что в моменте с моим удалением я провел чистый силовой прием. Последний раз видел такой жест (неправильная атака) и трактовку от судьи еще в детской школе. Сегодня в третьем периоде не было сбоя. Может быть, просто чуть-чуть потеряли концентрацию. Это было просто нелепое стечение обстоятельств.
Конечно, приезд ребят из НХЛ повышает конкуренцию. Понимаем, что едут сильные ребята. Хочется доказать, что ты не хуже.
(Иван Богун)
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