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Ожиганов рассказал о проблемах сборной России во втором матче со Швейцарией

22:22
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Защитник сборной России Игорь Ожиганов прокомментировал поражение в матче Еврочелленджа против Швейцарии (0:1).

«Сегодня мы не так проваливались в обороне, как вчера. Из-за этого могло показаться, что соперник сегодня играл не так активно. Выполнение тренерского задания у нас было не на высшем уровне, теряли шайбу в средней зоне, на чужой синей, не могли выйти из своей зоны. Мне кажется, у нас всех был разброс по выходным перед сбором, и поэтому каждый сейчас себя чувствует по-разному. Один из моих бывших тренеров говорил, что «команда звенит» — сейчас нет такого. Конечно, плохо, что проиграли в преддверии майских праздников, но есть время на то, чтобы все исправить», — цитирует Ожиганова официальный сайт ФХР.

Подопечные Валерия Брагина проиграли швейцарцам во второй раз за два дня. Вчера, 30 апреля сборная России уступила команде Патрика Фишера со счетом 1:3.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/77867/

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