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Марченко считает, что сборной России не хватило хладнокровия в матче против Швейцарии

22:16
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Защитник сборной России Алексей Марченко прокомментировал поражение в матче Еврочелленджа против Швейцарии (0:1).

«Сегодня, наверное, не хватило хладнокровия в завершении моментов. В любом случае, даже если «не идет», надо забивать — больше на пятачке работать, искать шайбу на добивании. Швейцарцы каждый год прогрессируют, но нам в любом случае надо было побеждать, сборная России всегда выходит играть на победу», — цитирует Марченко официальный сайт ФХР.

Подопечные Валерия Брагина проиграли швейцарцам во второй раз за два дня. Вчера, 30 апреля сборная России уступила команде Патрика Фишера со счетом 1:3.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/77867/

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