Матч Еврочелленджа между сборными Швейцарии и Италии по хоккею, который должен был состояться во вторник, отменен из-за положительных тестов на коронавирус.

«Во вторник сборная Швейцарии должна была провести в Биле товарищеский матч против Италии в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею. Поскольку два члена команды Италии сдали положительные тесты на COVID-19, сегодняшний товарищеский матч должен быть отменен без замены», — говорится в заявлении Швейцарской федерации хоккея.

Отмечается, что 1 мая после матча с Россией игроки и персонал сборной Швейцарии были протестированы на коронавирус. Все результаты были отрицательными.

Теперь Швейцарии предстоит сыграть два матча против Франции. Они пройдут 7 и 8 мая.