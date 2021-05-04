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Матч Швейцария — Италия отменен из-за положительных тестов на коронавирус

14:46

Матч Еврочелленджа между сборными Швейцарии и Италии по хоккею, который должен был состояться во вторник, отменен из-за положительных тестов на коронавирус.

«Во вторник сборная Швейцарии должна была провести в Биле товарищеский матч против Италии в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею. Поскольку два члена команды Италии сдали положительные тесты на COVID-19, сегодняшний товарищеский матч должен быть отменен без замены», — говорится в заявлении Швейцарской федерации хоккея.

Отмечается, что 1 мая после матча с Россией игроки и персонал сборной Швейцарии были протестированы на коронавирус. Все результаты были отрицательными.

Теперь Швейцарии предстоит сыграть два матча против Франции. Они пройдут 7 и 8 мая.

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