Яковлев: «Мы не совсем привыкли играть две игры подряд на Евротуре»
20:09
Защитник сборной России Егор Яковлев подвел итоги матча со сборной Финляндии (1:4) на «Чешских играх» в рамках Евротура.
— Мы не совсем привыкли играть две игры подряд на Евротуре. Плюс на арене очень жарко и не очень хорошее качество льда. Но, конечно, финны находятся в таких же условиях. Не очень хорошо, что пропустили ненужные голы. Безусловно, четыре пропущенных — это много. Хорошо, что это происходит сейчас и у нас еще есть время поработать. Нужно играть проще — так, как мы отрабатываем на тренировках.
(Иван Богун)
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