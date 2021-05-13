Яковлев: «Мы не совсем привыкли играть две игры подряд на Евротуре»

Защитник сборной России Егор Яковлев подвел итоги матча со сборной Финляндии (1:4) на «Чешских играх» в рамках Евротура.

— Мы не совсем привыкли играть две игры подряд на Евротуре. Плюс на арене очень жарко и не очень хорошее качество льда. Но, конечно, финны находятся в таких же условиях. Не очень хорошо, что пропустили ненужные голы. Безусловно, четыре пропущенных — это много. Хорошо, что это происходит сейчас и у нас еще есть время поработать. Нужно играть проще — так, как мы отрабатываем на тренировках.

(Иван Богун)