Норвегия — Россия, чемпионат Европы по гандболу: во сколько начало и где смотреть

Сегодня, 15 января, состоится очередной тур чемпионата Европы по гандболу. Сборная России во втором матче на турнире сыграет против Норвегии, начало встречи в 22.30 по московскому времени.

В первом матче ЧЕ россияне обыграли Литву со счетом 29:27.

Состав сборной России на чемпионат Европы можно посмотреть здесь.

Вся основная информация о турнире — по этой ссылке.

Следить за матчем Россия — Литва можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.