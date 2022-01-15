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Сегодня, 08:55

Норвегия — Россия, чемпионат Европы по гандболу: во сколько начало и где смотреть

Сергей Ревенко
Корреспондент
Гандболист сборной России Дмитрий Житников.
Фото ehfeuro.eurohandball.com

Сегодня, 15 января, состоится очередной тур чемпионата Европы по гандболу. Сборная России во втором матче на турнире сыграет против Норвегии, начало встречи в 22.30 по московскому времени.

В первом матче ЧЕ россияне обыграли Литву со счетом 29:27.

Состав сборной России на чемпионат Европы можно посмотреть здесь.

Вся основная информация о турнире — по этой ссылке.

Следить за матчем Россия — Литва можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Сборная России по гандболу
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