Норвегия — Россия, чемпионат Европы по гандболу: во сколько начало и где смотреть
Сегодня, 15 января, состоится очередной тур чемпионата Европы по гандболу. Сборная России во втором матче на турнире сыграет против Норвегии, начало встречи в 22.30 по московскому времени.
В первом матче ЧЕ россияне обыграли Литву со счетом 29:27.
Состав сборной России на чемпионат Европы можно посмотреть здесь.
Вся основная информация о турнире — по этой ссылке.
Следить за матчем Россия — Литва можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
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