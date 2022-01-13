Чемпионат Европы, мужчины: расписание и результаты 13 января, Россия — Литва

Сегодня, 13 января, в Венгрии и Словакии стартует чемпионат Европы по гандболу среди мужчин.

Сборная России в своем первом матче сыграет с Литвой.

Чемпионат Европы

Мужчины

Первый групповой этап

13 января (время московское)

Группа A. Словения — Северная Македония. 20:00.

Группа C. Сербия — Украина. 20:00.

Группа E. Испания — Чехия. 20:00.

Группа F. Россия — Литва. 20:00.

Группа A. Дания — Черногория. 22:30.

Группа B. Венгрия — Нидерланды. 22:30.

Группа C. Хорватия — Франция. 22:30.

Группа E. Швеция — Босния и Герцеговина. 22:30.

Группа F. Норвегия — Словакия. 22:30.