Где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата Европы по гандболу Россия — Испания

21 января в словацкой Братиславе мужская сборная России сыграет против Испании в матче группы 2 основного раунда чемпионата Европы-2022 по гандболу.

Игра пройдет на арене «Зимний стадион» и начнется в 17.30 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Россия — Испания в прямом эфире будет доступна по этой ссылке.

Накануне российская сборная уступила команде Швеции — 23:29.

Россияне играют в одной группе основного раунда Евро-2022 с Швецией, Германией, Испанией, Норвегией и Польшей. Две лучшие команды группы выходят в полуфинал турнира.