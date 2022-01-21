Россия — Испания: прямая трансляция матча чемпионата Европы по гандболу
Где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата Европы по гандболу Россия — Испания
21 января в словацкой Братиславе мужская сборная России сыграет против Испании в матче группы 2 основного раунда чемпионата Европы-2022 по гандболу.
Игра пройдет на арене «Зимний стадион» и начнется в 17.30 по московскому времени.
Видеотрансляция матча Россия — Испания в прямом эфире будет доступна по этой ссылке.
Накануне российская сборная уступила команде Швеции — 23:29.
Россияне играют в одной группе основного раунда Евро-2022 с Швецией, Германией, Испанией, Норвегией и Польшей. Две лучшие команды группы выходят в полуфинал турнира.
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