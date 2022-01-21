Капитан Даниил Шишкарев присоединился к сборной России после карантина

Капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарев прибыл в Братиславу из Кошице после карантина, информирует пресс-служба ФГР. Как отмечается, по результатам сданного в четверг теста он получил разрешение выйти с карантина, в который попал после второго матча на чемпионае Европы.

«Неприятно пропускать матчи, тем более когда нет никаких намеков на плохое самочувствие. В изоляции тренировался — в гостиничном номере при желании можно сделать любые упражнения, кроме, конечно, игровых. Надеюсь, буду готов играть сразу», — отметил Шишкарев.

Сборная России на чемпионате Европы одержала три победы и потерпела одно поражение.

Команда начала турнир с победы над Литвой (29:27), во втором туре обыграла Норвегию (23:22), а в третьем матче сборная разгромила Словакию со счетом 36:27. Затем мужская сборная России проиграла Швеции со счетом 23:29.