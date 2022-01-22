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Сегодня, 19:07

Игрок сборной Франции сдал положительный тест на коронавирус на чемпионате Европы по гандболу

Анна Горшкова
Корреспондент

Гандболист сборной Франции Кантен Мае сдал положительный тест на коронавирус перед матчем с Исландией на чемпионате Европы-2022.

Как сообщается на сайте Федерации гандбола Франции, игроку придется провести пять дней в изоляции. Для возвращения в команду, он должен будет стать отрицательный тест.

В лучшем случае, его возвращение может произойти во время полуфинала, если сборной Франции удастся выйти в последнюю четверку.

На данный момент Франция занимает первое место в турнирной таблице группы 1, имея на счету 4 очка. Матч против Исландии должен пройти сегодня, 22 января, начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/edfm-ehf-euro-2022-Kentin-Mahe-teste-positif
Коронавирус
Сборная Франции по гандболу
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