Игрок сборной Франции сдал положительный тест на коронавирус на чемпионате Европы по гандболу

Гандболист сборной Франции Кантен Мае сдал положительный тест на коронавирус перед матчем с Исландией на чемпионате Европы-2022.

Как сообщается на сайте Федерации гандбола Франции, игроку придется провести пять дней в изоляции. Для возвращения в команду, он должен будет стать отрицательный тест.

В лучшем случае, его возвращение может произойти во время полуфинала, если сборной Франции удастся выйти в последнюю четверку.

На данный момент Франция занимает первое место в турнирной таблице группы 1, имея на счету 4 очка. Матч против Исландии должен пройти сегодня, 22 января, начало — в 20.00 по московскому времени.