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Сегодня, 12:52

Косоротов и Верещагин вернулись в состав сборной России на чемпионате Европы

Роман Шишов
Корреспондент

Поздно вечером в пятницу, 21 января, в Братиславу из Кошице приехали два игрока сборной России — левый полусредний Сергей Марк Косоротов и вратарь Андрей Верещагин, информирует сайт ФГР. Оба игрока вышли с карантина, куда попали после позитивного теста на коронавирус.

Верещагин выбыл из состава после второго матча команды на Евро-2022, а Косоротов — после третьего. Оба несколько дней провели в одноместных номерах в специальном отеле в Кошице.

Оба игрока чувствуют себя отлично. В командный отель они заселились уже за полночь. В субботу у сборной России тренировочный день, а в воскресенье, 23 января, состоится очередной матч основного раунде чемпионата Европы со сборной Польши.

Источник: https://rushandball.ru/publications/27186/sbornaya-rossii-v-polnom-sostave
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