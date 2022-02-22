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Сегодня, 11:03

Ридзик и Буров после Олимпиады выступят на домашних этапах Кубка мира по фристайлу

Анна Горшкова
Корреспондент

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов рассказал о дальнейших соревнованиях российских спортсменов после Олимпиады.

«Вся команда по ски-кроссу, которая принимала участие в Олимпийских играх, сегодня вылетает из Пекина для того, чтобы выступить на этапе Кубка мира в Челябинске. Там будет расширенная квота, но те спортсмены, которые выступали на Олимпиаде, а именно Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Елизавета Панкратова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, примут участие», — приводит слова Курашова ТАСС.

В Ярославле с 26 по 27 февраля пройдет этап Кубка мира по лыжной акробатике, а в Челябинске с 25 по 27 февраля — соревнования в ски-кроссе.

Ридзик и Буров являются двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр.

Источник: https://tass.ru/sport/13799985
Илья Буров
Сергей Ридзик
фристайл
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