ТАСС: Международная федерация лыжного спорта не будет переносить этапы Кубка мира по фристайлу

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не будет отменять этап Кубка мира по лыжной акробатике в Ярославле и этап Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIS.

«Участники двух этапов Кубка мира, которые пройдут в предстоящие выходные (акробатика и ски-кросс), прибыли прямо из Пекина на свои соревнования в Россию задолго до нынешней эскалации конфликта между Россией и Украиной, — говорится в сообщении. — В настоящее время оба места проведения не затронуты конфликтом, и FIS будет продолжать внимательно следить за ситуацией со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить безопасность участников».

Этап Кубка мира по лыжной акробатике пройдет в Ярославле с 26 по 27 февраля. А по ски-кроссу в Челябинске с 25 по 27 февраля.