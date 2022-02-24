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Сегодня, 15:40

ТАСС: Международная федерация лыжного спорта не будет переносить этапы Кубка мира по фристайлу

ТАСС: Международная федерация лыжного спорта не планирует переносить этапы Кубка мира по фристайлу
Карен Саркисян
Корреспондент

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не будет отменять этап Кубка мира по лыжной акробатике в Ярославле и этап Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIS.

«Участники двух этапов Кубка мира, которые пройдут в предстоящие выходные (акробатика и ски-кросс), прибыли прямо из Пекина на свои соревнования в Россию задолго до нынешней эскалации конфликта между Россией и Украиной, — говорится в сообщении. — В настоящее время оба места проведения не затронуты конфликтом, и FIS будет продолжать внимательно следить за ситуацией со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить безопасность участников».

Этап Кубка мира по лыжной акробатике пройдет в Ярославле с 26 по 27 февраля. А по ски-кроссу в Челябинске с 25 по 27 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13836857
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