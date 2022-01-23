Мальцева снова стала 10-й на этапе Кубка мира по фристайлу в Идре

В шведской Идре прошел этап Кубка мира по фристайлу. Россиянка Екатерина Мальцева в ски-кроссе снова заняла 10-е место. Накануне она показала аналогичный результат.

У мужчин в этой дисциплине из россиян лучшим был Игорь Омелин, который показал 16-й результат.

Фристайл

Идре (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Ски-кросс

1. Сандра Неслунд (Швеция)

2. Жад Грийе Обер (Франция)

3. Катрин Офнер (Австрия)

4. Александра Эдебо (Швеция)

5. Жоли Галли (Италия)

6. Даниэла Майер (Германия)...

10. Екатерина Мальцева (Россия)

11. Елизавета Понкратова (Россия)

14. Мария Доброва (Россия)

16. Наталья Шерина (Россия)

Мужчины

Ски-кросс

1. Райан Регез (Швейцария)

2. Давид Моберг (Швеция)

3. Франсуа Пляс (Франция)

4. Тристан Такатс (Австрия)

5. Ромен Детраз (Швейцария)

6. Юрий Дюплессис Кергомар (Франция)...

16. Игорь Омелин (Россия)

32. Сергей Ридзик (Россия)

43. Андрей Герасимов (Россия)

44. Артем Набиулин (Россия)

45. Кирилл Сысоев (Россия)