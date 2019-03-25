Комиссарова утверждает, что решение суда по ее делу содержит "много спорных моментов"

Российская фристайлистка Мария Чаадаева (Комиссарова) заявила, что решение суда по ее иску к клинике доктора Блюма содержит много спорных моментов. В феврале Невский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск Комиссаровой, обязав клинику доктора Блюма в Испании, где она проходила реабилитацию, выплатить 60 тысяч рублей. В понедельник Комиссарова подала апелляцию на решение суда.

"РИА Новости" приводит заявление представителя Комиссаровой Нины Даниловой:

"Решение суда содержит много спорных моментов. Также вызывает недоумение и поспешность, с которой было вынесено данное решение. Сложное дело, затрагивающее права инвалида, было рассмотрено за два судебных заседания, в судебном решении не дана оценка многим обстоятельствам дела, а все ходатайства истца отклонялись со ссылкой на недопустимость затягивания судебного процесса.

1) Суд признал, что права Марии на получение достоверной информации об услуге были нарушены, взыскав компенсацию морального вреда, однако отказал во взыскании убытков. Свой отказ суд обосновал пропуском срока исковой давности, посчитав его с момента окончания первого года занятий. Это выглядит нелогично, так как в ходе слушания было установлено (и признано ответчиком), что фактически Мария занималась в клинике на тех же условиях еще почти год после указанной судом даты, оплачивала занятия. При этом суд не принял во внимание, что Мария узнала о нарушении своего права лишь в феврале 2016 года, когда после ее настоятельных просьб ответчик согласился на то, чтобы она прошла обследование у невролога.

2) Суд возложил на истца бремя доказывания нарушения права на информацию, отказав при этом в допросе ключевых свидетелей со стороны Марии Чаадаевой и в приобщении важных доказательств, в том числе медицинских документов. Один из свидетелей, которых не захотел опрашивать суд - это пациент клиники, который проходил реабилитацию вместе с Марией, тоже парализованный инвалид, которого в клинике обещали поставить на ноги, но в итоге его состояние лишь ухудшилось.

3) Суду была очевидна недобросовестность поведения клиники даже по тем пояснениям и доказательствам, которые были им приняты (документы не были оформлены надлежащим образом, оплата принималась наличными без оформления платежных документов, договор был заключен с московской компанией, а услуги оказывались в Испании, с программой реабилитации истец не была ознакомлена). В ходе рассмотрения ответчик сначала заявил, что Мария занималась второй год бесплатно, и даже грозил встречным иском за якобы неоплаченные тренировки, а потом в ходе последнего заседания признал факт того, что все занятия были полностью оплачены. Исходя же из решения суда, Мария, не будучи медиком, практически сразу после начала занятий должна была прийти к выводу о бесполезности предложенной ответчиком реабилитации и отказаться от исполнения договора".

Комиссарова 15 февраля 2014 года во время тренировки перед стартом на Олимпиаде в Сочи сломала позвоночник, после чего перенесла две операции. Она проходила восстановление в клинике доктора Блюма до 2016 года, а позднее подала на нее в суд. По ее словам, врачи ее обманули, поскольку двигательные функции ног не восстановились. В клинике же утверждали, что спортсменка сама виновата, поскольку забросила курс лечения и не выполняла предписания докторов.