Глава Федерации фристайла России считает несправедливым отстранение российских спортсменов

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов считает решение Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) отстранить россиян от участия в международных соревнованиях несправедливым.

22 октября FIS объявила о том, что российские и белорусские лыжники не смогут выступать в международных соревнованиях в сезоне-2022/23.

«Конечно, это неприятно, поскольку все несправедливое является неприятным. Особенно в спорте, который должен быть честным и открытым. Это решение было ожидаемым, поэтому будем дальше работать и улучшать свои программы, анализировать выступления своих конкурентов. В любом случае это все временно», — цитирует ТАСС Курашова.

Российские и белорусские лыжники были отстранены от участия в международных соревнованиях в марте нынешнего года.