Фристайл
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Фристайл

12 октября, 11:09

В Федерации фристайла России отреагировали на отмену этапа Кубка мира в Швеции

Читать «СЭ» в

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов прокомментировал отмену этапа Кубка мира в Фалуне (Швеция) из-за повышения цен на энергоносители. По его словам, окончательный вариант календаря может быть сформирован к концу осени.

«Этот сезон будет непростой для европейского календаря, учитывая сегодняшнюю ситуацию. Конференция FIS прошла, предварительный календарь сформирован, 22 октября совет FIS должен его утвердить. Но из прошлых лет, мы знаем, этапы Кубка мира могут отменяться и накануне. Поэтому дождемся ноября-начала декабря и у нас будет полная картина календаря.

Будут ли на конференции подниматься вопросы по российским спортсменам? Мы надеемся, FIS какое-то мнение сформулирует", — приводит слова Курашова Legalbet.

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр в Фалуне должен был пройти с 24 по 25 ноября.

Источник: https://legalbet.ru/news/v-federatcii-fristajla-rossii-otreagirovali-na-otmenu/
фристайл
2
0
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме РФ заявили о готовности провести этап Кубка мира по фристайлу, отмененный из-за роста цен на электроэнергию
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости