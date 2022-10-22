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Российских лыжников отстранили от участия в международных соревнованиях в сезоне-2022/23

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о том, что российские и белорусские лыжники не смогут выступать в международных соревнованиях в сезоне-2022/23.

Решение было принято на конгрессе FIS, который состоялся в субботу, 22 октября в Зельдене (Австрия).

«Совет FIS принял решение с учетом честности соревнований FIS и обеспечением безопасности всех участников, а также в связи с рекомендациями МОК продлить свое решение о недопуске спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях под эгидой федерации», — говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте FIS.

Российские и белорусские лыжники были отстранены от участия в международных соревнованиях в марте нынешнего года.

Сборная России по лыжным гонкам
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