«РИА Новости»: иностранные фристайлисты не вышли на старт этапа КМ в Челябинской области

Иностранные фристайлисты не вышли на старт этапа Кубка мира в Челябинской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на на сайт Международной федерации лыжного спорта.

В квалификации в ски-кроссе приняли участие только российские спортсмены. Так, в женской квалификации выступили 7 россиянок, 24 иностранных фристайлистов не вышли на старт.

В соревнованиях у мужчин выступит двукратный бронзовый призер Олимпиады Сергей Ридзик.