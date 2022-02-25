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Сегодня, 10:12

«РИА Новости»: иностранные фристайлисты не вышли на старт этапа КМ в Челябинской области

Сергей Разин
корреспондент

Иностранные фристайлисты не вышли на старт этапа Кубка мира в Челябинской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на на сайт Международной федерации лыжного спорта.

В квалификации в ски-кроссе приняли участие только российские спортсмены. Так, в женской квалификации выступили 7 россиянок, 24 иностранных фристайлистов не вышли на старт.

В соревнованиях у мужчин выступит двукратный бронзовый призер Олимпиады Сергей Ридзик.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220225/fristayl-1774963490.html
Сборная России по фристайлу
фристайл
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