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«Государство обязано делать скидку на то, что век атлета короток». Кожевникова — — об обращении Таталиной к министру спорта РФ

Двукратный призер Олимпиады по фристайлу Кожевникова высказалась об обращении Таталиной к министру спорта РФ
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Двукратный призер Олимпийских игр по фристайлу Елизавета Кожевникова прокомментировала обращение чемпионки мира Анастасии Таталиной к министру спорта России Олегу Матыцину.

«Когда люди не платят за подготовку, а потом пишут письма и просят отдать им все заработанное, это по меньшей мере выглядит странно. Но и обратное тоже верно. С одной стороны, спортсмены должны понимать, что государство вложило в них деньги. С другой, государство обязано делать скидку на то, что век атлета короток. А сейчас 99 процентов российских спортсменов лишились возможности выступать на международных соревнованиях. Фактически они остались ни с чем. Люди просто не могут пересесть на обычную зарплату, которая позволяла бы им жить. Единственный источник дохода для них — призовые», — цитирует Кожевникову RT.

Ранее Таталина обратилась с открытым письмом к министру спорта России, в котором заявила, что от нее потребовали 50 процентов призовых.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/988970-kozhevnikova-tatalina-fristail
Сборная России по фристайлу
Анастасия Таталина
Олег Матыцин
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