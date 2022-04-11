Минспорта РФ проведет проверку в связи с открытым письмом в «СЭ» фристайлистки Таталиной

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе Министерства спорта РФ, в ведомстве ознакомились с открытым письмом российской фристайлистки, чемпионки мира в дисциплине биг-эйр Анастасии Таталиной.

Минспорта России проведет тщательную и объективную проверку изложенной в письме Анастасии информации, а также рассмотрит сложившуюся ситуацию совместно со спортсменкой и Федерацией фристайла России.

Данная тема находится на личном контроле министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина.

Открытое письмо Таталиной было опубликовано на сайте «СЭ». В интервью 21-летняя россиянка сообщила, что после победы на ЧМ-2021 федерация потребовала от нее половину призовых. По словам спортсменки, ей не оказывалось никакой поддержки со стороны федерации ни до, ни после Олимпиады-2022.