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Сегодня, 18:19

Минспорта РФ проведет проверку в связи с открытым письмом в «СЭ» фристайлистки Таталиной

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Анастасия Таталина.
Фото Global Look Press

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе Министерства спорта РФ, в ведомстве ознакомились с открытым письмом российской фристайлистки, чемпионки мира в дисциплине биг-эйр Анастасии Таталиной.

Анастасия Таталина. «После победы на ЧМ федерация требовала от меня половину призовых». Открытое письмо лучшей фристайлистки страны министру спорта Матыцину

Минспорта России проведет тщательную и объективную проверку изложенной в письме Анастасии информации, а также рассмотрит сложившуюся ситуацию совместно со спортсменкой и Федерацией фристайла России.

Данная тема находится на личном контроле министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина.

Открытое письмо Таталиной было опубликовано на сайте «СЭ». В интервью 21-летняя россиянка сообщила, что после победы на ЧМ-2021 федерация потребовала от нее половину призовых. По словам спортсменки, ей не оказывалось никакой поддержки со стороны федерации ни до, ни после Олимпиады-2022.

Анастасия Таталина
Олег Матыцин
фристайл
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