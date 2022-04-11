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Личный тренер Таталиной: «Насте нет никакого смысла врать. Она прекрасно понимает, какие последствия ее ждут»

Личный тренер Таталиной отреагировал на открытое письмо спортсменки к министру спорта РФ
Артем Бухаев
Корреспондент
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Личный тренер Анастасии Таталиной Евгений Серов в разговоре с «СЭ» отреагировал на открытое письмо спортсменки к министру спорта РФ Олегу Матыцину.

«Я верю Насте. Мягко говоря, я не удивлен. В федерации вообще не все гладко. Очень сильно поменялась система подготовки. Раньше был коллектив единомышленников, где каждый поддерживал друг друга. Теперь сборные команды работают сами на себя. Теперь мы видим замкнутость и закрытость.

Насте нет никакого смысла врать. Она прекрасно понимает, какие последствия ее ждут. Она слишком много сделала для страны, а в этом году нее просто забрали медаль. В федерации нет никакого прогресса. Да, есть медали. Но это все за счет талантливых спортсменов и тренеров. Медали зарабатывают люди, которые получали их и 4 года назад. Я полностью поддерживаю Настю! Она молодец даже в том, что этот вопрос подняла. Она прекрасно осознавала, что на нее будет давить все вокруг. А ведь она совсем молодой человек. Но в сборную она пришла не за красивые глазки! Она положила здоровье за это. Мы все вместе с Настей. В федерации заинтересованы, чтобы Настя сейчас ушла со скандалом. Чтобы другим было не повадно открывать рот», — сказал Серов «СЭ».

Ранее чемпионка мира по фристайлу обратилась с открытом письмом к министру спорта РФ, где рассказала про давление со стороны Федерации фристайла России, в том числе, в финансовом плане.

 
Анастасия Таталина. «После победы на ЧМ федерация требовала от меня половину призовых». Открытое письмо лучшей фристайлистки страны министру спорта Матыцину

 

Сборная России по фристайлу
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