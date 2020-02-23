Швейцарский фристайлист Марк Бишофбергер стал победителем в ски-кроссе на этапе Кубка мира в Челябинске. Лучшим из россиян стал Игорь Омелин, показавший 13-й результат.

Среди женщин лучшей стала швейцарка Фанни Смит, а россиянка Анастасия Чирцова показала 13-й результат.

Фристайл

Челябинск (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Ски-кросс

1. Марк Бишофбергер (Швейцария)

2. Кевин Друри (Канада)

3. Арно Боволента (Франция)

4. Брэди Леман (Канада)

5. Алекс Фива (Швейцария)

6. Давид Моберг (Швеция)

13. Игорь Омелин (Россия)

24. Максим Вихров (Россия)

42. Артем Набиулин (Россия)

45. Владимир Шмыров (Россия)

46. Николай Шуплецов (Россия)

47. Андрей Горбачев (Россия)

Женщины

1. Фанни Смит (Швейцария)

2. Мариэль Берже-Сабатель (Франция)

3. Даниэла Майер (Германия)

4. Мариэль Томпсон (Канада)

5. Сандра Неслунд (Швеция)

6. Эбби Макьюэн (Канада)

13. Анастасия Чирцова (Россия)

14. Екатерина Мальцева (Россия)

16. Полина Рябова (Россия)

17. Мария Доброва (Россия)

18. Дарья Мельчакова (Россия)