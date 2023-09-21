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Сегодня, 18:20

Дюков заявил, что сборная России имеет шансы участвовать в отборе чемпионата мира-2026

Артем Бухаев
Корреспондент
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Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном участии сборной России в отборочных матчах чемпионата мира-2026.

— Вы сказали, что до конца года надо принять решение о возможном переходе в Азию. Это относится к рабочей группе, в которую входят ФИФА, УЕФА?

— Нет, у нас будет теоретическая возможность этот переход совершить.

— А есть ли смысл в этом, если не сможем участвовать в отборочных матчах чемпионата мира-2026?

— Это и требует обсуждения. Для того, чтобы принять участие в отборе, нужно подтверждение и согласие со стороны ФИФА, которого у нас на данный момент нет.

— Потеряны ли шансы отобраться на чемпионат мира?

— Нет.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Отборочный турнир ЧМ-2026 в Европе начнется в марте 2025 года и будет длиться до марта 2026 года.

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