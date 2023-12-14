Паредес рассказал о возможном участии Месси в ЧМ-2026

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес рассказал о будущем Лионеле Месси в национальной команде. Футболист заявил, что форвард не исключает своего участия в ЧМ-2026.

«На днях Лео сказал, что если дела пойдут хорошо, и если он будет чувствовать себя в хорошей форме, то он ничего не будет исключать», — цитирует Паредеса Goal.

В декабре 2022 года сборная Аргентины с Месси стала чемпионом мира. В финале команда обыграла Францию по пенальти после ничьей 3:3.