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Сегодня, 18:48

Паредес рассказал о возможном участии Месси в ЧМ-2026

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес рассказал о будущем Лионеле Месси в национальной команде. Футболист заявил, что форвард не исключает своего участия в ЧМ-2026.

«На днях Лео сказал, что если дела пойдут хорошо, и если он будет чувствовать себя в хорошей форме, то он ничего не будет исключать», — цитирует Паредеса Goal.

В декабре 2022 года сборная Аргентины с Месси стала чемпионом мира. В финале команда обыграла Францию по пенальти после ничьей 3:3.

Леандро Паредес
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
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