Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

4 февраля, 23:56

Матч открытия чемпионата мира по футболу-2026 пройдет в Мехико

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Стадион «Ацтека».
Фото Reuters

Первый матч и церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026 года пройдут 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Вместительность данного стадиона составляет 87 523 человек. На арене проходили финалы мирового первенства 1970 и 1986 годов, а также футбольный турнир Олимпиады-1968.

Соперник сборной Мексики по первой встрече будет известен позднее. Также отмечается, что национальная команда Канады начнет турнир 12 июня игрой в Торонто.

Турнир примут три страны — США, Мексика и Канада. Финал состоится 19 июля. Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщал, что всего в ЧМ примут участие 48 команд.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
1
0
Читайте также
Президент «Барселоны» Лапорта ударился в популизм
Племянник Шипулина выступил за сборную Словакии по лыжным гонкам
В сейме Польши согласились со словами Дуды об исторической принадлежности Крыма РФ
Политолог из США раскрыл возможные причины визита Такера Карлсона в Москву
Актер Агапов скончался через день после 50-летия
За три месяца работы выставку-форум «Россия» посетили 6 млн человек
Популярное видео
Финал ЧМ! Аргентина или Франция? Месси или Мбаппе?
ЧМ-2022: состоится ли полуфинал Бразилия — Аргентина?
ЧМ-2022: Рабинер из Катара, судейские нюансы с Вилковым
Александр Филимонов: первые впечатления от ЧМ в Катаре
ЧМ начинается! Без пива и с фейковыми болельщиками?
Карпин: стыки с Польшей / премиальные за ЧМ / общение с Черчесовым
Ивица Олич: «Россия не пыталась что-то изменить, а 90 минут обороняться очень сложно»
Ставить ли Бобровского в матче с Канадой? / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Почему сборная проиграла словакам?
Дзюба всем все доказал? Live «СЭ» о результатах сборной России на отборе ЧМ-2022
Экскурсия по стадионам ЧМ-2022 от «СЭ»
Почему Сорокин не пошел на выборы президента РФС
Катар 2022. Изнанка чемпионата мира
Черчесов: "Кубок мира один. Его надо было выигрывать"
Стивен Сигал пришел на финал ЧМ-2018
Французы и хорваты кричат "Россия!"
Царь приехал. Марадона - на финале ЧМ-2018
"Вида или недоумок, или детдомовский"
Хорваты захватили все подходы к Кремлю
Франция - Хорватия. Прогноз на финал ЧМ-2018
Инфантино признается в любви к России
Катар рассчитывает выступить лучше России
Владимир Путин - о ЧМ-2022 в Катаре
Владимир Путин передал Катару эстафету ЧМ
Топ-5 событий ЧМ-2018
5 главных разочарований ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Месси поссорился с главным тренером сборной Аргентины Скалони после поражения от Уругвая

Финал ЧМ-2026 пройдет на стадионе в Нью-Джерси

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости