Матч открытия чемпионата мира по футболу-2026 пройдет в Мехико

Первый матч и церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026 года пройдут 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Вместительность данного стадиона составляет 87 523 человек. На арене проходили финалы мирового первенства 1970 и 1986 годов, а также футбольный турнир Олимпиады-1968.

Соперник сборной Мексики по первой встрече будет известен позднее. Также отмечается, что национальная команда Канады начнет турнир 12 июня игрой в Торонто.

Турнир примут три страны — США, Мексика и Канада. Финал состоится 19 июля. Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщал, что всего в ЧМ примут участие 48 команд.