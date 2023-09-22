Месси оценил вероятность участия в ЧМ-2026

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о возможном участии в чемпионате мира 2026 года.

«Не знаю, сыграю ли на ЧМ-2026, я уже говорил об этом. Не думаю об этом, потому что до турнира еще далеко. Цель — принять участие в Кубке Америки в США. Будет приятно сделать это, к тому же мы уже играли в США в 2016 году, было здорово. Хоть мы и проиграли в финале, но турнир нам очень понравился: стадионы, атмосфера, поездки.

После Кубка Америки будет видно, все будет зависеть от самочувствия. Годы проходят, посмотрим, как я буду себя чувствовать. Возможно, в МЛС скорости в матчах иные. Будем смотреть за моим состоянием изо дня в день. До турнира еще три года», — приводит слова Месси Infobae.

Ранее Месси заявил, что не думает о завершении игровой карьеры.

36-летний аргентинец выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года, на его счету 11 голов и 5 результативных передач в 12 матчах. На ЧМ-2022 форвард вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира, в финале переиграв Францию. В 2026 году Месси будет 39 лет.

Месси выступал на шести чемпионатах мира - это рекорд среди игроков нападения. Столько же у Криштиану Роналду.