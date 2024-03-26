Матч КНДР — Япония в квалификации ЧМ отменили. Возможно, это связано со смертельным вирусом

КНДР отказалась пускать в страну сборную Японии на матч квалификации чемпионата мира-2026, сообщает Kyodo.

По сведениям источника, такое решение может быть связано с новым вирусом STSS — синдром стрептококкового токсического шока, который распространяется в Японии. Сообщается, что вирус приводит к смерти почти в 30 процентах случаев.

Япония после трех матчей занимает первое место в группе B с 9 очками, КНДР с 3 очками — на третьей строчке. В первой очной игре Северная Корея уступила Японии со счетом 0:1.

Встреча должна была пройти сегодня, 26 марта и начаться в 11:00 мск.