Колосков отрицательно относится к увеличению количества участников ЧМ: «Все думают только о прибыли»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился мнением об увеличении количества участников чемпионата мира по футболу 2026 года с 32 до 48.

«Это уже далеко не чемпионат мира. Никто не думает о футболе, никто не думает о футболистах. Все думают только о прибыли, к сожалению. Это колоссальнейшая нагрузка. По 70 игр за сезон проводят футболисты, и какой после этого чемпионат мира? Зачем он нужен? Так и особенность турнира теряется. Приезжают команды, которые по логике не должны на ЧМ играть. Сейчас важнее всего голоса на конгрессе и деньги. Футбол здесь на третьем месте, поэтому я к этому отношусь крайне отрицательно», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Решающий матч турнира состоится 19 июля. Текущая вместимость «Метлайф Стэдиум» составляет 82,5 тысячи зрителей, но к старту ЧМ-2026 она будет расширена до 87,2 тысячи.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории турнира его примут сразу три страны: США, Канада и Мексика. Турнир пройдет по новой системе: количество участников турнира будет расширено с 32 до 48, а количество матчей — с 64 до 104.