Колосков считает, что ЧМ-2026 не сможет сравниться с турниром в России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от проведения чемпионата мира по футболу — 2026 в США, Канаде и Мексике.

«Я бы не сказал, что в Катаре был какой-то выдающийся чемпионат. Мягко говоря, посредственный. Я на всех чемпионатах мира был, с 1982 года. Могу сравнить, и Катар, конечно, уступает всем. А чемпионат мира в России был признан исполкомом ФИФА лучшим за всю историю. Не думаю, что США, Канада и Мексика справятся также. То, что американцы смогут все организовать, я в уверен. С проведением в Америке проблем не будет, с Мексикой тоже», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Также Колосков выделил негативные стороны проведения матчей чемпионата мира в Канаде.

«Вот с Канадой могут быть проблемы. Это не футбольная страна. У них отношение к футболу второстепенное, любительское. Вообще, я не верю в такого рода чемпионаты мира, которые проводятся в трех различных странах. Это уже не чемпионат мира, а фестиваль футбола какой-то. Пропадает весь смысл единого соревнования», — добавил Колосков.

Решающий матч турнира состоится 19 июля. Текущая вместимость «Метлайф Стэдиум» составляет 82,5 тысячи зрителей, но к старту ЧМ-2026 она будет расширена до 87,2.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории турнира его примут сразу три страны — США, Канада и Мексика. Турнир пройдет по новой системе: количество участников турнира будет расширено с 32 до 48, а количество матчей — с 64 до 104.