Месси: «Не хочу думать о чемпионате мира, но и не могу на 100 процентов сказать, что меня там не будет»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, может ли он принять участие в чемпионате мира 2026 года.

«Я всегда буду стараться соревноваться по максимуму. Пока я чувствую себя в хорошей форме и могу внести свой вклад, я буду продолжать приезжать. Прямо сейчас я могу думать только о том, чтобы попасть на Кубок Америки, быть в очень хорошей форме и сыграть там. Снова бороться за титул. Только время покажет, доберусь ли я до чемпионата мира или нет. Обычно футболисты не играют на чемпионатах мира в этом возрасте (К моменту ЧМ-2026 Месси исполнится 39 лет. — прим. «СЭ»). Вот почему я сказал, что не уверен в возвращении на мировое первенство. Казалось, что я завершу карьеру после последнего чемпионата мира, но произошло ровно обратное. Теперь я хочу быть здесь, в национальной команде, больше, чем когда-либо. Я не хочу думать о чемпионате мира, но и не могу на 100 процентов сказать, что меня там не будет, потому что всякое может случиться. Посмотрим, как далеко я смогу зайти. Если мы хорошо выступим на Кубке Америки и я смогу продолжать играть, возможно, это произойдет», — приводит ESPN слова Месси.

Месси стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины в 2022 году. В финале мирового первенства в Катаре аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, по пенальти — 4:2). 36-летний Месси был признан лучшим игроком турнира. На ЧМ-2022 нападающий забил семь голов.

Месси также является чемпионом Южной Америки, победителем Финалиссимы и олимпийским чемпионом. За свою карьеру он завоевал восемь «Золотых мячей». На клубном уровне аргентинец выступает за «Интер-Майами» из МЛС.