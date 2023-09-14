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Сегодня, 00:55

Неймар, Месси и Ди Мария вошли в символическую сборную первых туров отбора ЧМ-2026 в Южной Америке

Евгений Козинов
Корреспондент
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Символическая сборная первых туров отбора ЧМ-2026 в Южной Америке.
Фото Twitter

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) в Twitter опубликовала символическую сборную первых двух туров отборочного турнира чемпионата мира-2026.

В 11 лучших игроков по версии организации вошли Камило Варгас (Колумбия), Николас Тальяфико (Аргентина), Феликс Торрес (Эквадор), Кристиан Ромеро (Аргентина), Александр Гонсалес (Венесуэла), Никола Де Ла Крус (Уругвай), Матиас Вильясанти (Парагвай), Анхель Ди Мария (Аргентина), Родригу (Бразилия), Неймар (Бразилия) и Лионель Месси (Аргентина).

После двух туров в турнирной таблице отбора ЧМ-2026 в Южной Америке лидирует сборная Бразилии с 6 очками, опережая Аргентину лишь по разнице голов.

13&nbsp;сентября. Маркиньюс празднует гол в&nbsp;ворота Перу. Ди Мария отработал за отдохнувшего Месси, Бразилия дожала Перу, в Эквадоре зажглась 16-летняя звездочка
Лионель Месси
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