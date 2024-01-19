The Sun: финал чемпионата мира-2026 пройдет в Далласе
Финальный матч чемпионата мира по футболу в 2026 году пройдет на стадионе в Далласе (США), сообщает The Sun.
По данным источника, встреча пройдет на домашнем стадионе команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Даллас». Максимальная вместимость арены — 105 тысяч зрителей. Стадион в Далласе за право принять финал чемпионата мира обошел арену в Нью-Джерси.
ESPN информирует, что расписание матчей ЧМ-2026 года будет представлено 4 февраля. В этот день ФИФА также официально объявит место проведения финала турнира. Также издание опровергает новость The Sun о том, что уже принято решение, что этот матч пройдет в Далласе.
Чемпионат мира 2026 года пройдет на территории США, Канады и Мексики. Финал состоится 19 июля.
Источник: The Sun
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22 ноя 2023 10:23
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