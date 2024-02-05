Финал ЧМ-2026 пройдет на стадионе в Нью-Джерси

Финальный матч ЧМ-2026 пройдет на арене «Метлайф Стэдиум» в американском Нью-Джерси, сообщает пресс-служба ФИФА.

Стадион вмещает 82 500 зрителей. Арена «Хард Рок Стэдиум» в Майами, которая примет матч за третье место, вмещает 64 767 людей.

Финал ЧМ-2026 пройдет 19 июля, матч за третье место — 18 июля.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории на турнире выступят 48 команд.

Матчи мирового первенства примут 17 городов: Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл, Атланта, Даллас, Хьюстон, Канзас, Майами, Бостон, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Филадельфия (все — США), Ванкувер, Торонто (оба — Канада), Гвадалахара, Мехико и Монтеррей (все три — Мексика).

Ранее стало известно, что стадион «Ацтека» в Мехико примет матч открытия ЧМ-2026.