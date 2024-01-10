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Доривал Жуниор назначен главным тренером сборной Бразилии

Руслан Минаев
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Доривал Жуниор.
Фото AFP

Доривал Жуниор стал новым главным тренером сборной Бразилии, сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола (CBF).

«Доривал Жуниор — новый тренер мужской сборной. Он будет представлен на пресс-конференции в этот четверг в штаб-квартире CBF в Рио-де-Жанейро», — говорится в заявлении CBF.

61-летний Доривал привел «Фламенго» к победе в Кубке Либертадорес и Кубку Бразилии в 2022 году. Его последним местом работы был «Сан-Паулу», который он покинул 7 января. Специалист также возглавлял «Атлетико Минейро», «Атлетико Паранаэнсе», «Интернасьонал», «Васко да Гама», «Флуминенсе» и «Палмейрас»

Ранее СМИ сообщали, что сборную Бразилии могут возглавить нынешний главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и экс-тренер мадридцев Зинедин Зидан.

После 6 матчей бразильцы набрали 7 очков и занимают шестое место в южноамериканском отборе чемпионата мира-2026.

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Доривал Жуниор
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