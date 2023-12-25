ФИФА может отстранить сборную Бразилии от участия в международных соревнованиях

Международная федерация футбола (ФИФА) предупредила Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) о возможных санкциях вплоть до отстранения от участия в международных соревнованиях из-за потенциального вмешательства в выборы нового главы организации, сообщает AP со ссылкой на ФИФА.

Отмечается, что ФИФА обеспокоена скорыми выборами президента CBF Эднальдо Родригеса, которые назначены на январь 2024 года. ФИФА считает решение необоснованным и грозит наложить на конфедерацию санкции вплоть до отстранения сборной Бразилии от участия в международных турнирах.

В ФИФА добавили, что это коснется участия сборной Бразилии в южноамериканской квалификации чемпионата мира-2026 и Кубке Америки-2024.

7 декабря суд в Рио-де-Жанейро отстранил Родригеса от работы в CBF из-за нарушений, допущенных на выборах в прошлом году. ФИФА посчитала это решение нарушением собственного устава о невмешательстве государственных органов в работу футбольных ассоциаций страны.

69-летний Родригес занимал свой пост с 25 августа 2021 года. Первый год с момента назначения он был исполняющим обязанности руководителя организации, а 23 марта 2022-го был утвержден в качестве 24-го президента CBF.

Новым исполняющим обязанности главы CBF стал Жозе Пердис де Жезус.