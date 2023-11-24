Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 20:40

Ашурматов: «Моя мечта — показать всем Узбекистан на чемпионате мира»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Рубина» и сборной Узбекистана Рустам Ашурматов рассказал, что мечтает попасть с национальной командой на чемпионат мира.

«Уже несколько раз мы останавливались всего в одном шаге, поэтому сейчас у нас все мысли только о том, чтобы попасть на чемпионат мира-2026. Также мы всегда должны достойно выступать на Кубках Азии. Он будет в начале года, и мы хотим его выиграть. Раньше сборная уже доходила до полуфинала, нужно сделать следующий шаг. Но для нас самое важное — чемпионат мира. Мы хотим попасть в историю. Моя мечта — показать всем Узбекистан на чемпионате мира и порадовать людей в нашей стране», — цитирует Ашурматова Metaratings.ru.

21 ноября сборная Узбекистана дома сыграла вничью с Ираном в матче 2-го тура группового турнира азиатского отбора чемпионата мира-2026 (2:2). Команды лидируют в группе Е, набрав по 4 очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/ashurmatov-moya-mechta-pokazat-vsem-uzbekistan-na-chempionate-mira-eto-nasha-glavnaya-cel-308771/
Футбол
Сборная Узбекистана по футболу
0
Читайте также
Ефимова объяснила, почему вышла на старт заплыва чемпионата России в футболке «Спартака»
Клебо только третий в первом спринте Кубка мира. Это его худший старт сезона
Винер сравнила гимнастический зал в США с овощной базой
Мизулина заявила о трех уголовных делах в отношении Шарлота
Появились подробности задержания подмосковных чиновников
Эндокринолог перечислила признаки скрытого сахарного диабета
Популярное видео
Финал ЧМ! Аргентина или Франция? Месси или Мбаппе?
ЧМ-2022: состоится ли полуфинал Бразилия — Аргентина?
ЧМ-2022: Рабинер из Катара, судейские нюансы с Вилковым
Александр Филимонов: первые впечатления от ЧМ в Катаре
ЧМ начинается! Без пива и с фейковыми болельщиками?
Карпин: стыки с Польшей / премиальные за ЧМ / общение с Черчесовым
Ивица Олич: «Россия не пыталась что-то изменить, а 90 минут обороняться очень сложно»
Ставить ли Бобровского в матче с Канадой? / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Почему сборная проиграла словакам?
Дзюба всем все доказал? Live «СЭ» о результатах сборной России на отборе ЧМ-2022
Экскурсия по стадионам ЧМ-2022 от «СЭ»
Почему Сорокин не пошел на выборы президента РФС
Катар 2022. Изнанка чемпионата мира
Черчесов: "Кубок мира один. Его надо было выигрывать"
Стивен Сигал пришел на финал ЧМ-2018
Французы и хорваты кричат "Россия!"
Царь приехал. Марадона - на финале ЧМ-2018
"Вида или недоумок, или детдомовский"
Хорваты захватили все подходы к Кремлю
Франция - Хорватия. Прогноз на финал ЧМ-2018
Инфантино признается в любви к России
Катар рассчитывает выступить лучше России
Владимир Путин - о ЧМ-2022 в Катаре
Владимир Путин передал Катару эстафету ЧМ
Топ-5 событий ЧМ-2018
5 главных разочарований ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник Аргентины Ромеро: «Бразильцы в очередной раз порочат футбол»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости