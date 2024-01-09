ФИФА не будет отстранять сборную Бразилии от международных турниров

ФИФА не будет накладывать санкции на сборную Бразилии и клубы страны, сообщает Inside the Games.

25 декабря ФИФА предупредила Бразильскую конфедерацию футбола о возможном отстранении от международных соревнований из-за предполагаемого вмешательства в выборы нового главы организации.

7 декабря суд в Рио-де-Жанейро отстранил Родригеса от работы в CBF из-за нарушений, допущенных на выборах в прошлом году. ФИФА посчитала это решение нарушением собственного устава о невмешательстве государственных органов в работу футбольных ассоциаций страны. 4 января Верховный федеральный суд постановил восстановить Родригеса в должности.